Elmalar’ın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Ulaşım Yatırımları programı kapsamında yol yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği adreslerden biri de Dulkadiroğlu Elmalar – Bulanık Mahalleleri arasındaki 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından arterde genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt çalışmasına başlandı. Yine ekipler tarafından Elmalar Mahallesi Yalakbağ mevkiinde kilit parke ve bordür çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla bölgeye toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.

Mahalle Yolumuz Büyükşehir’le Yenilendi

Elmalar Mahalle Muhtarı Hamza Arık, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemiz özellikle kurbanlık hayvan alım – satımı açısından çok önemli bir yer. Özellikle Kurban Bayramı öncesi mahallemize çok fazla misafir geliyor. Ancak mahallemize ulaşım sağlayan arter deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil ediyordu. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız da konuyla ilgileneceğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Elmalar ile Bulanık Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Şimdi de aynı arterde asfalt çalışmalarına başlandı. Yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mahallemizin doğu tarafında Yalakbağ mevkiinde parke çalışması gerçekleştiriliyor. Mahallemizde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.