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Elon Musk, Twitter yerine 15 büyük kulübü alabilirdi

44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın alan Elon Musk için dikkat çekici bir satın alım analizi yapıldı. Musk'ın, Twitter için ödediği parayla 15 büyük kulübü satın alabileceği ortaya çıktı.

GÜNDEM 28.04.2022, 16:59
Elon Musk, Twitter yerine 15 büyük kulübü alabilirdi

Mars'a koloni kurmak, insan beynine çip yerleştirip yapay zeka ile mücadele etmek, yer altında yüksek hızlı tüneller i,nşa ederek şehir trafiğini azaltıp ulaşımı kolaylaştırmak, yörüngedeki uydularla yeryüzüne internet hizmeti vermek...

Bütün bu çılgın projelerin fikir babası olan Elon Musk, son hayalini gerçekleştirerek mikro blog platformu Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Twitter'ı satın aldığını bir basın açıklamasıyla duyuran Elon Musk; "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" dedi. Musk, "Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

“Twitter, güvenilir bir demokrasi platformu olarak kalmalı”

TED CEO'su Chris Anderson'a konuşan Musk, yaptığı teklifin arkasında Twitter'ın güvenilir bir demokrasi platformu olarak kalmasını sağlama fikrinin yattığını belirtmişti.

Açıklamalarında Twitter'ın içerik moderasyon politikalarına değinen ve ifade özgürlüğü vurgusu yapan Musk, bu konudaki kıstasını da "Sevmediğiniz birinin, sevmediğiniz bir şeyi söylemeye izni var mı? Eğer cevap 'evet'se ifade özgürlüğümüz var demektir" ifadesiyle özetlemişti.

Elon Musk'ın 44 milyar dolar (41 milyar euro) karşılığında Twitter'ı satın almasının ardından Forbes'un Spor editörleri, bu paraya alınabilecek Futbol kulüplerinin derlemesini yaptı.

Elon Musk, Twitter yerine 15 büyük kulübü alabilirdi #2

Elona Musk’ın Twitter yerine alabileceği kulüpler

Kulüplerin piyasa değerlerinin yine Forbes'un araştırmalarına göre alındığı derlemede Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ne kadar büyük bir yatırım olduğu rahatça görülebiliyor.

Elon Musk, 44 milyar dolar(41 milyar euro) ile şu kulüpleri alabilirdi:

  • Barcelona: 4.49 milyar euro
  • Real Madrid: 4.48 milyar euro
  • Bayern Münih: 3.98 milyar euro
  • Manchester United: 3.96 milyar euro
  • Liverpool: 3.87 milyar euro
  • Manchester City: 3.77 milyar euro
  • Chelsea: 3.02 milyar euro
  • Arsenal: 2.64 milyar euro
  • Paris Saint-Germain: 2.36 milyar euro
  • Tottenham: 1.84 milyar euro
  • Juventus: 1.79 milyar euro
  • Atletico Madrid: 940 milyon euro
  • Inter: 700 milyon euro
  • Everton: 620 milyon euro

Toplam: 40.63 milyar euro

#Twitter #Elon Musk
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