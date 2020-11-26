Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelere yarın başlıyor.
GÜNDEM 26.11.2020, 21:03
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor.
Her iki Bakan da yarın 09.30'da TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek.
Cumartesi Günü ise TOBB ile görüşme gerçekleştirilecek.
GÖRÜŞMEYE VARANK, PEKCAN VE PAKDEMİRLİ DE KATILACAK
TOBB ile yapılacak görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.
Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak.
Toplantılar ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.
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