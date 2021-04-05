Emekli amirallerin gece bildirisi!

3 Nisanı 4 Nisana bağlayan gece yayımlanan bildiri bakanların gündemindeydi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu twitterdan kimsenin şüphesi olmasın vesayet dönemi bitti paylaşımı yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’de "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri"nin açılış töreninde konuştu.

Bildiriye muhalefet partilerinden de tepki geldi. İyi parti genel başkanı merak Akşener bu bir zevzekliktir ifadelerini kullandı.

Valilikler ve jandarma genel komutanlığı başta olmak üzere birçok kamu ve kuruluş sosyal medyadan biz buradayız mesajı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün emekli 104 amiralin bildirisiyle ilgili soruşturma başlamıştı.

Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul’da ikamet eden ancak yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilmeyen 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

Ayrıca bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ve koruma hakları iptal edildi.