Emine Erdoğan 'kitaplar ve kağıtlar sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi!

İmamoğullarına ait kerpiç evin yıkımı esnasında duvardan bir beze sarılı halde çıkan ve aralarında yüz yıllık yazma eserlerin de bulunduğu 40 kadar kitap Asitane vakfı başkanı hemşehrimiz Hasibe Turan tarafından İstanbul’a götürülerek restore edildi.

Tek parti döneminde eski Türkçe kitapların yasaklanmasına ilişkin uygulamalar nedeniyle evin duvarına gizlenen el yazma ve matbuu kitaplar, aylarca süren restorasyon işleminin tamamlanmasının ardından Asitane Vakfı'nın düzenlediği "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nde sergilendi.

Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan sergiyi gezerken Afşin’de bulunan kitaplara özel ilgi gösterdi,

Emine Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Asithane Vakfı Başkanı Hasibe Turan da, Erdoğan’a teşekkür etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte sergi ziyaretinde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven sergi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu.