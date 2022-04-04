Emniyet Teşkilatı'ndan 177. yıla özel tanıtım filmi!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 177 yıldır" ifadeleri kullanılarak paylaşılan film, bir Polis Akademisi eğitmeninin, öğrencilere, polis olma yolundaki tavsiye ve uyarılarını içeriyor.

Filmde eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını anlatıyor.

Adana, İzmir, Van ve Ankara'da çekilen ve emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntülere yer verilen filmde şehitler de unutulmadı.