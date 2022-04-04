Emniyet Teşkilatı'ndan 177. yıla özel tanıtım filmi!
Emniyet Genel Müdürlüğü, teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında tanıtım filmi hazırladı.
GÜNDEM 04.04.2022, 14:54 04.04.2022, 14:57
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 177 yıldır" ifadeleri kullanılarak paylaşılan film, bir Polis Akademisi eğitmeninin, öğrencilere, polis olma yolundaki tavsiye ve uyarılarını içeriyor.
Filmde eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını anlatıyor.
Adana, İzmir, Van ve Ankara'da çekilen ve emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntülere yer verilen filmde şehitler de unutulmadı.
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
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