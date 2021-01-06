Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını açıkladı.
GÜNDEM 06.01.2021, 11:57
EGM'den yapılan açıklamaya göre, KKTC'ye gidecek Türk vatandaşları eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış yapamayacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşların yeni tip kimlik kartı ile ülkeden çıkması zorunlu tutuldu.
Yeni kural, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra uygulanmaya başlanacak.
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