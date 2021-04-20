Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon!
Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilçede 8 farklı adrese yapılan operasyonlarda 14 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
GÜNDEM 20.04.2021, 09:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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