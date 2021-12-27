Emtia piyasası, doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

Analistler, ekonomilerde salgın kaynaklı etkiler devam etse bile artık toparlanmanın söz konusu olduğunu ve emtiaya olan talebin arttığını söyledi.

Omicron varyantının küresel bazda vaka sayılarını artırmasına karşın varyantın korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmadığına ilişkin haber akışı ve dolara olan talebin azalmasıyla emtia piyasası geçen hafta pozitif seyretti.

METALLER DEĞER KAZANDI

Metallerde bir önceki hafta görülen pozitif seyir geçen hafta da devam etti. Paladyum yüzde 9,3, alüminyum yüzde 4,6, çinko yüzde 4,2, platin yüzde 3,7, gümüş yüzde 2,3, nikel yüzde 2, bakır ve altın yüzde 0,6 değer kazandı.

PALADYUM FİYATI ARTTI

Küresel çapta otomotiv üretiminin artacağına yönelik iyimserliğin yanında Çin'in talebinin artacağına yönelik beklentiler de paladyum fiyatlarını olumlu etkiledi.

Alüminyum ve çinko, hem arza yönelik artan endişeler hem de Omicron varyantına ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle yükseldi.

Bakır fiyatları da arza yönelik sıkışıklıklar, dolara olan talebin azalması, Çin ekonomisine yönelik destekle birlikte talebe yönelik artan beklenti sonucu pozitif bir seyir izledi.

BRENT PETROL YATIRIMCISINI SEVİNDİRİRKEN, DOĞALGAZ DÜŞÜŞÜNÜ 4. HAFTAYA TAŞIDI

Enerji emtialarında ise Brent petrol yatırımcısını sevindirirken, doğalgaz düşüş serisini 4. haftaya çıkardı. Geçen hafta Brent petrol yüzde 5,1 arttı. Doğalgaz ise yüzde 0,9 değer kaybetti.

TARIM EMTİALARI YÜKSELDİ

Tarım emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Üretim tahminlerindeki düşüş ve ihracatın artması, tarım emtialarının yükselmesindeki önemli faktörler arasında yer aldı.

Buğday yüzde 5,2, mısır yüzde 2,3, pamuk yüzde 1,7 ve şeker yüzde 0,6 değer kazanırken, kahve yüzde 1,5 değer kaybetti.