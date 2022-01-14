Enes Kara'nın video mesajının paylaşılmasına erişim engeli
Kaldığı cemaat yurdunda ve ailesinden baskı gördüğünü açıkladıktan sonra intihar eden Enes Kara'nın videosunun paylaşılmasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişim engeli getirildi.
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümünden önce çektiği videoyu içeren paylaşımlara erişim engeli kararı aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kara'nın çektiği videonun sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla yasal girişimde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.
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