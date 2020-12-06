Engin Nurşani bitkisel hayata girdi!

Son iki yıldır ciddi sağlık problemleri yaşayan, gırtlak kanseri olması sonrası Babası Aşık Ali Nurşani’nin gözyaşları ile yardım istediği Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani’nin gırtlak kanseri olması sonrası başlayan tedavi sürecinde sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gitti. Yeni elde edilen bilgilere göre Genç Halk Ozanının yapılan müdahalelere cevap vermediği ve bitkisel hayata girdiği iddia edildi.

Engin Nurşani Kimdir?

Aşık Ali Nurşani’nin oğludur. Kimlik adı Engin Ayhan olup (1980) yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya gelmiştir. Özgün Türk Halk müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır.

Asıl ismi Engin Ayhan olup (1980) yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Özgün Türk Halk müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Babası yine bir ozan olan Aşık Ali Nurşani dir, küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek muzik studyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği muzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur.