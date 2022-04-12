Erbaş: Umreye gitmek isteyenler gerekli hazırlıklarını yapsınlar
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ülke TV’de katıldığı programda, Ramazan ayına, bu ayda yapılacak ibadetlere, “Ramazan ve Doğruluk” temasına, hac ve umreye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erbaş, “Ramazan'dan sonra inşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de çalışmalara başlayacağız.” Dedi
Ülkelere salgın öncesi yıllarda nüfusuna göre binde 1 kontenjan uygulanıyordu. Bizim nüfusumuza göre 84 bin hacının biz kurasını çekmiştik. 2020 yılı haccı için onlar bekliyorlar. Şu anda kurası çekilmiş hacılarımız sırasıyla bu haktan istifade edecekler inşallah. Bu gece sahurda da Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye’deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye’den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı.
Ramazan’dan sonra İnşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulumuzda gerekli çalışmalara başlayacağız.”
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