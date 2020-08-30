Erdoğan: 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü bir ülke olarak girmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız." dedi.
GÜNDEM 30.08.2020, 11:13 30.08.2020, 18:40
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız." dedi.
"Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir." diyen Erdoğan, "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.
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