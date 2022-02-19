Erdoğan: 26 Şubat’ta bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz

Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için geri sayım başladı. Tarihi proje 26 Şubat cumartesi günü hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılıştan önce köprünün yapımında çalışan gençlerle birlikte incelemelerde bulundu.

"MUHTEŞEM ESERİN AÇILIŞINI 26 ŞUBAT'TA YAPACAĞIZ"

Köprüde son incelemeleri yapan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tweet'te şu ifadeler yer aldı: "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz."

"YÜKLENİCİ FİRMALARA SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaismailoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde ise "Cumartesi günü inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

"1 SAATLİK YOL, 6 DAKİKAYA İNECEK"

Bakan Karaismailoğlu, merakla beklenen projeyi şu cümlelerle anlattı: "Pandemiyi fırsata çevirdik, 4 yıl gibi kısa sürede bitirdik. Çanakkale Boğazı'nda sadece feribotla geçiş var. Ne zaman kalkarsa o zaman geçeceksiniz. Trafik kuyrukları, sisli havalarda feribot yok, havanın açmasını bekliyorsunuz. O da yarım saat bazen 1 saat sürüyor. Ama köprümüz bittiğinde tam 6 dakikaya geçilecek.

2 milyar 545 milyon euro yatırım miktarı. 3 milyar 697 milyon euro üretime etkisi var. 1 milyar 244 milyon lira zamandan kazanma, 1 milyar 44 milyon lira yakıt tasarrufu, çevre tasarrufu ise 26 milyon lira ve toplam 2 milyar 314 milyon lira kazanç sağlayacak. Her yıl emisyon tasarrufu yapıyoruz. Zamandan, yakıttan kazanıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kalkmasından kazanıyoruz."