Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı.

"Ankara, demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir"

"Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargâh görevi üstlenen, stratejik kararların

alınmasına ve Cumhuriyet’e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev

sahipliği yapan Ankara’nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum.

Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede

tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve

demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir."

"Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde öncü rol oynamaya devam edecek"

Ankara'nın kültürel kimliğinin ve tarihsel zenginliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan

başkent Ankara’nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük

önem arz etmektedir.

Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da

ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde,

demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir.

Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve

gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla

selamlıyorum."