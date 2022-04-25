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Erdoğan: Biden'ın Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM 25.04.2022, 19:01 25.04.2022, 19:37
Erdoğan: Biden'ın Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artıranlara acıma göstermeyeceğiz. Elimiz her iki dünyada da yakalarında olacaktır. Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunu farkındayız.

EKONOMİK GELİŞMELER

  • 15 milyar liralık sosyal yardım destek çalışmalarının sonuna gelindi, yakında uygulamaya geçeceğiz. Geleceğimize güvenle bakıyoruz. Hedeflere ulaşmak için daha çok çalışıyoruz.

  • Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

  • Bizim için artık sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye var, bizim için artık milletimizi kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda milletimizin her kesimine ulaştırdığımız devrimleri bu yüzden yaptık. Milletimizi nice sinsi tezgahlardan kurtarmak için bu adımları attık. Türkiye'nin geldiği noktayı görmemek için kalbin kararmış olması gerek.

  • Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz.

BIDEN'IN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASINA TEPKİ

  • Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. Sayın Biden'ın önce Ermeni tarihini bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumasını bağışlamamız mümkün değil.

GARO PAYLAN'IN MECLİS'E SUNDUĞU TEKLİF

  • (HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz. HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Bunları parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz. Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük kayıplar verilmiştir.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

  • Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur. Hiçbir saldırı cevapsız kalmamıştır. Operasyonun amacı Zap bölgesini teröristlerden tümüyle temizlemektir. Arazi ve hava şartlarının oldukça zorlu olduğu bu bölge terör örgütleri tarafından girilemez diye nitelendirilmiştir.

  • Ülkemizin yaptığı her harekat gibi son operasyon da BM Sözleşmesi'nden komşularımızla olan ikili anlaşmalarımıza kadar uluslararası hukuka uygun şekilde icra edilmektedir. Harekatlarımızda ne tek sivilin ne de kültürel mirasımızın zarar görmemesi için azami dikkat gösteriyoruz. Türkiye terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe, Suriye tarafından bir takım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

  • Sayın Guterres ile bir araya geldik. Mevcut durumu, atılabilecek adımları kapsamlıca değerlendirdik. Önce ateşkes, kalıcı barış için her türlü adımı atıyoruz.

  • Savaşın bitmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sayın Zelenskiy ile de geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yaptık. Yarın da Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğim.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
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