Erdoğan'dan Batı'ya göçmen tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye düzensiz göçle mücadelesinde tek başına bırakıldı." dedi.
GÜNDEM 09.09.2021, 14:49 09.09.2021, 17:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu”na bir videomesaj gönderdi.
Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar:
"Ege barışın sembolü olması gerekirken insani trajedilerle gündeme geldi."
Batı'ya göçmen tepkisi
"Türkiye düzensiz göçle mücadelesinde tek başına bırakıldı."
Atina'ya mesaj
Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.
"Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum."
"Diyalog ve müzakereye önem verdik."
"Tansiyonu yükselten adımlar karşısında suhuletle davrandık."
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