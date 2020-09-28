Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz Konferansı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarında bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDA OLACAK

Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum.

Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir.

Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.

"ŞU MANTIĞA ŞU AKLA BAKIN!"

Minsk Üçlisü" denilen, ABD-Rusya-Fransa bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye kuzeyini parselleyen, orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler Koalisyon Güçleri ile Suriye'de cirit atanlardır. Şu mantığa, şu akla bakın!

İşgal edilen topraklar Azerbaycan'ın toprakları. 1 milyona yakın insan topraklarından uzak yaşıyor.

Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda kalmıştır.