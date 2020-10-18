Erdoğan'dan Minsk Üçlüsüne sert tepki! Yaşanan skandalı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Ankara'da, İstanbul'da kapalı kapılar akasında siyaset yapmak kolaydır. Siyasetin gerçek er meydanı 81 ilin tamamıdır.

"SUFLEYİ MİLLETİMİZDEN DEĞİL BAŞKASINDAN ALIYORLAR"

- Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını açık yüreklilikle ortaya koyamayandan siyasetçi olmaz. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan "gönül siyaseti yapıyorum" diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor.

- Her alanda kendine güvenen, inanan, hedeflerine bağlı bir Türkiye varsa milletimizin fedakarlığı sayesindedir.

- Darbeciler, uçaklarıyla, tanklarıyla üstümüze gelirken milletimiz yanımızdaydı. Girdiğimiz her kavgada milletimiz yanımızdaydı.

"MİNSK ÜÇLÜSÜ ERMENİSTAN'A SİLAH VERİYOR"

- Minsk üçlüsü Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Silah veriyorlar. Azerbaycan'lı kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyor. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları geri alacaklar. Bu gece ateşkes ilan edildi ama Ermenistan yine saldırdı. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkartmıyor. Türkiye tepki gösterince, "Türkiye ses çıkartıyor, Hiç de sessiz durmuyor" diyorlar. Durmayacağız!

AGİT MİNSK GRUBU NEDİR, ÜYELERİ KİMLERDİR? MİNK ÜÇLÜSÜ NEDİR? AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kuruldu. Eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya'nın yaptığı teşkilatta, Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve krizin tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

LİBYA AÇIKLAMASI

- Libya'da da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Silah gönderiyorlar. Bize "Sizin orada ne işiniz var?" diyorlar. Biz zulüm neredeyse oradayız. "Suriye'de ne işiniz var?" diyorlar. 911 km bizim sınırımız var. Bu neden birilerini rahatsız ediyor. Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. ABD'nin 24 üssü var orada. ABD'nin buraya gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat getiriyor ABD...

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Dün Karadeniz'de Fatih gemimizin bulduğu doğalgazın sondaj çalışmasındaydım. 405 milyar metreküp doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak düzeydedir. Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor.