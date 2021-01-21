Erdoğan'dan tokat gibi sözler: Siz kimin militanısınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız?" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 21.01.2021, 13:38
Erdoğan'dan tokat gibi sözler: Siz kimin militanısınız?

''Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylemiştim'' diyen Erdoğan, ''CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler'' diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Salgının seyrinin yönünü aşağıya çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Dağıtarak, kırarak değil toparlayarak, birleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı haline getirmemiz de önemlidir.

TEŞKİLATA NET UYARI

2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah zaferle çıkacağız. Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacağız. Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. 

AK Parti İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kurulmuş sadece isim ve amblemden ibaret bir parti değildir. Milletimiz tarafından kurulan bir partidir. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de başarılı olma şansı yoktur. Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum önce kendi kadrolarımızı, üyelerimizin tamamını ve tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız. 

'HALA 3 MAYMUNU OYNUYORLAR, MESELE CHP OLUNCA SUS PUS KESİLDİLER'

Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylemiştim. CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar.

'BU ÜLKENİN TÜM KMU GÖREVLİLERİNİN DEVLETİN EMRİNDE GÖREV YAPTIĞINI GÖRDÜKÇE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR'

Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten insan yerine koymuyorlar. Bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri başçavuşundan uzman çavuşuna kadar diyerek ordumuza dil uzatmaya kalktı. Bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin emrinde görev yaptığını gördükçe tahammül edemiyorlar.

'SİZ KİMİN MİLİTANISINIZ?'

Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız?

Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir. 

Hayatımız boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz. 

'DEVLETİN İMKANLARINI SONUNA KADAR AÇTIK'

Biz yılı pozitif büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. Salgın tedbirleri sebebiyle sıkıntıya düşenlere devletin imkanlarını sonuna kadar açtık. 2021'de inşallah çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yaşadığımız büyüklü küçüklü badireler ülkemizi her türlü krize dayanıklı hale getirmiştir. 

#Recep Tayyip Erdoğan #AK Partinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
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