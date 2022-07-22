Erdoğan: “Günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(Belediye başkanlığı) Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.