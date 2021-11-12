Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli sahışlar tutuklandı!
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi, bir personelin dikkatini çekti. Şahısların arasında geçen konuşmaya da şahit olan personel durumu polise bildirirdi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra casusluk suçlamasıyla tutuklandı.
Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde dün meydana gelen olayda, İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, Çamlıca Kulesi'ne çıktı.
PERSONEL, ARALARINDAKİ KONUŞMAYI DUYDU
Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan 3 kişinin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, şahısların aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli 3 kişi gözaltına aldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri alınan 2'si kadın 3 şüpheliyi "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de tutuklama kararı verip şüphelileri cezaevine gönderdi.
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