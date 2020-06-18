Erdoğan talimat verdi! LGS ve YKS kararı...
Bakan Koca: LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.
GÜNDEM 18.06.2020, 13:02 18.06.2020, 13:18
18
Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.
31°
açık
Namaz Vakti 18 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Real Sociedad
|28
|47
|6. Getafe
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|28
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Osasuna
|29
|35
|12. Levante
|29
|35
|13. Real Betis
|29
|34
|14. Real Valladolid
|29
|33
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23