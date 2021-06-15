Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza ve açıklama! Ermenistan'la normalleşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmî törenle karşılandı.



Başkan Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke millî marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.



ŞUŞA BEYANNAMESİ İMZALANDI

İki lider, görüşmelerin ardından Şuşa Beyannamesini imzaladı.

"KARABAĞ ZAFERİNİ BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, "44 günlük bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden işgalinden kurtulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerine geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden, işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki, bu şaheserleri ne hale getirdiğinin ifadesidir.

ARKALARINDAKİ BİNAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik, öbür tarafta da Ermenilerin adeta yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Haydar Aliyev'i de anmadan geçemeyeceğiz. Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ zaferinin sevincini 10 Aralık 2020'de Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine, bambaşka bir coşku, heyecan vardı. 6 ay sonra kadim şehir Şuşa'da kendisiyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Verdiğimiz söz yerine gelmiş bulunuyor. Kardeşim Aliyev'in liderliğinde özgürlüğe kavuşan Karabağ'ı ayağa kaldıran çalışmaları takip ediyoruz.

"HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ"

Kardeşim Aliyev'in liderliğinde özgürlüğe kavuşan Karabağ'ı ayağa kaldıran çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye olarak yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı vereceğiz. Burada gerçek sahipleri tekrar evlerine, meskenlerine dönsün.

6'LI PLATFORM ÇAĞRISI

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle felaketi yaşamaması için tedbirleri alacağız. Burada bizim de TOKİ ile atmayı planladığımız adımlar var. Bu adımları atacağız. Bölge ülkelerini de Azerbaycan halkının zaferini görmeye, geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını temenni ediyoruz. 6'lı bir platform dedik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. İstiyoruz ki 6'lı platform ile bölge barış içinde yaşanan bir bölge olsun.

"İLİŞKİLERİMİZİ ETRAFLICA DEĞERLENDİRDİK"

Kardeşim Aliyev'le görüşmede ilişkilerimizi etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Anlaşma ile birlikte iki ülke arasında kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 itibarıyla başlattık. Bu adım bizleri daha da yakınlaştıracak. İkili ticarette önemli adımlar attık. SOCAR başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin Türkiye'deki yatırımları bizleri memnun ediyor. Gerekirse SOCAR ve Türkiye Petrolleri'nin üçüncü ülkelerde yatırımlarını da ele aldık. Önümüzdeki dönemde ticari ve ekonomik işbirliğimizin kapsamını daha da geliştireceğiz. Dev projeleri beraberce tamamladık.

"ŞUŞA'DA EN KISA SÜREDE BAŞKONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Bugün yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli. Biraz önce kardeşimin ifade ettiği Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. 11 A4 sayfa beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken sadece iki ülke değil, bölgeyi kapsayan kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz."

İşte Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. 2 mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor. Şuşa'yı kurtarmak büyük kahramanlık istiyordu.

"BU ANLAŞMA GELECEK İŞ BİRLİĞİMİZİN TEMİNATÇISI"

Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek iş birliğimizin teminatçısı. Bugün Türkiye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. Halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz.

"SAVAŞIN BAŞLADIĞI İLK SAATLERDEN İTİBAREN AÇIK DESTEK GÖRDÜK"

Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi. Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Dedi ki; 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanında'. Azerbaycan'ın haklı sesi, Türk medyası tarafından dünyaya duyuruldu.

"ERMENİSTAN DİZ ÇÖKTÜ"

Ermenistan diz çöktü. Beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu. Azerbaycan buna son verdi. Kardeş Türkiye'nin desteğiyle. Bu gösterdi ki; irade, azim, güç ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür."

KARS ANLAŞMASI

Kars Anlaşması sayesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adında üç devlet kurulmuştu. Rusya ise bölgeden çekilmişti.