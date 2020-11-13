Erdoğan yatırımcılara çağrı yapıp seferberlik başlattı

Dünyada ve bölgemizde yaşananlarla küresel düzen, çok daha büyük sarsıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye her alanda AK Parti olarak biz büyüttük, ileriye taşıdık. Karşımıza çıkan sorunları aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreçte yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. İlgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Amacımız, dünyanın değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneye çekmektir.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI



İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini kaldırmak da temel önceliklerimizdendir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla piyasalarda olumlu hareketlenme başladı"Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum.

Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji belgesi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmını da hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Meclis'imizde bunlara öncelik için gayret göstereceğiz. İnsan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Temel hakların korunmasından, mülkiyet hakkına kadar pek çok ilave hükümleri istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz. En büyük reformları, değişimleri hayata geçiren parti olarak bu süreci açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyorum.

Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle aşmışsak, bugün de aynı şekilde 83 milyon hep birlikte geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır."