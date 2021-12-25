Erdoğan'dan Gaziantep'teki pitbull saldırısına tepki: Bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Muhalefet yangına körükle gidiyor"

Milletimiz sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, sorunları istismar ediyor. Tam kapanma çağrıları ardında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri bize örnek göstererek Türkiye’nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar.

"Yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar"

Milletin sıkıntısını paylaşmak, hükümetle dayanışma sergilemek yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye’yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar.

"Ne işiniz var sizin büyükelçilerle?"

Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Önce siz ne yaptınız veya belediyeleriniz ne yapıyor bunu bir millete anlatın. Her tarafı bakıyorsunuz kanalizasyonlar alıp götürüyor ama bunlarda bir şey yok. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, bürokratını, hakimini, savcısını, iş adamını, memurunu, polisini tehdit eden bir genel başkan var.

"Çareyi otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar"

Türkiye’nin üretim altyapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çareyi üç beş kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar. Onlardan medet umdular. Biz ise 2003-2013 Haziranında IMF’le defteri kapattık, 23,5 milyar dolar borcu biz ödedik. 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı göreve geldiğimizde hamdolsun şimdi 120 milyar dolara dayandı. Biz buyuz…

"Salgın sürecini başarıyla yönettik"

Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizlikleri burada saymıyorum bile. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kendi çapsızlıklarını örtmek için felaket çığırtkanlığı yapanlara, sabah akşam millete umutsuzluk aşılayanlara asla kulak asmadık. Güçlü sağlık altyapımızın sağladığı imkanları en etkin şekilde kullanarak esnek ve özgün bir modelle salgın sürecini başarıyla yönettik.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş

O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz. Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız.