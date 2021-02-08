Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı
Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
GÜNDEM 08.02.2021, 09:53 08.02.2021, 10:45
Bölücü terör örgütü PKK’nın ülke gündeminden tamamen çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Eren Operasyonları sürüyor.
İçişleri Bakanlığı Hatay, Osmaniye ve Gaziantep kırsalında Eren-8 Amanoslar Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu.
Operasyon Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde yapılıyor.
Operasyona Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1670 personel, 96 operasyonel tim katılıyor.
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