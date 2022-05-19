Eren Abluka - 11 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıyla Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı
GÜNDEM 19.05.2022, 09:58 19.05.2022, 10:34
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'da "Eren Abluka-11 (Elazığ-Başak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 514 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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