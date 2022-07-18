Eren Abluka-22 operasyonunda bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-Abluka-22 operasyonunda bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün saat 03.30 sıralarında, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu kapsamında , daha önce yerleştirilen el yapı patlayıcının patlaması sonucu; 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.