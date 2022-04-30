Eren Abluka-5 operasyonunda yaralanan asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm.Çvş.İsrafil Işık operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 30.04.2022, 12:01 30.04.2022, 12:10
Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm.Çvş.İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandı.
İçişleri Bakanlığı, helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Fatih Berkay Akgün'ün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" sözleri yer aldı.
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