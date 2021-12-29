Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman’da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür operasyonu başlatıldı. Operasyonda 620 personel görev alıyor.
GÜNDEM 29.12.2021, 10:06
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Batman’da “Eren Kış-14 (Gömük) Şehit J.Asb.Kd.Üçvş Süleyman Gür” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel personel görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, başarı ile devam ediyor.
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