Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 718 personelin katılımıyla "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
GÜNDEM 11.11.2021, 09:57
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 62 operasyonel timde 718 personelin görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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