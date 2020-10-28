Ermenistan askerleri kaçtı, mühimmat Azerbaycan'a kaldı

Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

SİLAH VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Kubadlı yönündeki çatışmalarda Ermenistan güçlerinin terk ettiği, Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği, askeri teçhizat, silah ve mühimmatlara ilişkin görüntü paylaştı.

ERMENİ ORDUSUNUN KAYIPLARI SÜRDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri çekildi.



Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 Osa uçaksavarı, 3 Grad füze sistemi, 6 D-30, 5 D-20 ve 1 D-44 obüsü, 2 Giasint-B topu, 1 120 milimetrelik havan topu, 1 Konkurs tanksavar füze sistemi ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



Açıklamada, araçlarının sayısındaki önemli azalmanın Ermenistan güçlerine yiyecek, silah ve mühimmat tedarikinde sorun yarattığı kaydedildi.

PAŞİNYAN'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Azerbaycan'ın verdiği karşılık sonrasında darmadağın olan Ermeni cephesinde zaiyat ağır oldu. Ermenistan Başbakanı Nikos Paşinyan cephede yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

BÖLGE KONTROL ALTINDA

Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.



Bakanlık ayrıca Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter kentine top atışı gerçekleştirdiğini de duyurdu.



ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.