Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı!
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattınaki çatışmaların gece boyunca devam etti.
Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı. Gece saat 21.00 sularında gerçekleşen füzeli saldırıyı Azerbaycan ordusu önledi.
Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki başarılı ilerleyişi sürüyor. Cephede sürekli ağır kayıplar veren Ermenistan ise köşeye sıkışmış durumda.
Erivan yönetiminden ise ilk taviz işareti geldi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, cephede çok güç durumda olduklarını belirterek Azerbaycan'la karşılıklı tavize hazır olduklarını duyurdu.
Öte yandan Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
Teröristlerin, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri konuşmalarda, Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının etkili olduğu söyleniyor.
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