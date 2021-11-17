Ermenistan'la yaşanan çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan sınırında Ermenistan provokasyonları sürüyor.

Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin de desteği ile Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmak için her yola başvuruyor.

7 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

"TÜM SORUMLULUK ERİVAN'DA"

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.