Ermenistan, yeni gerilim peşinde koşuyor

44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmak için adeta her yolu deniyor.

İşgalden kurtardığı bölgelerde sınır boyunca kontrol altyapısı inşa eden Azerbaycan, Erivan yönetimine sınır hattının belirlenmesi konusunda temas kurulması çağrısında bulunsa da henüz yanıt alamadı.

ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONLARI BİTMEK BİLMİYOR

Bununla birlikte Ermeni güçleri, bir süredir Laçın ve Kelbecer bölgelerinde provokasyonlarını yoğunlaştırarak sürdürüyor.

Mevzilerine mühimmat sağlayan Ermeni güçleri, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu noktalara saldırılar düzenliyor.

ERMENİ ASKERLERİ ESİR ALINDI

Son olarak Azerbaycan askerleri, Ermenistan'a ait tanksavarların yanı sıra diğer araç ve gereçleri imha ederken, Ermeni askerleri ellerindeki silahlarla birlikte yakalandı.

İki ülke sınırında yaşanan çatışmalarda esir alınan Ermeni askerlerine ilişkin kareler sosyal medyaya yansıdı.

ERİVAN'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ: SAVUNMA BAKANI KOLTUĞUNDAN OLDU

Bir taraftan Ermenistan askerlerinin provokatif eylemleri sürerken, diğer taraftan ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan, dün Azerbaycan sınırındaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ın görevine son verdi.

Karara gerekçe olarak "sınırda yaşananlar" gösterildi. Karapetyan'ın yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan getirildi.

ERMENİSTAN KISA VADELİ KAZANIMLAR PEŞİNDE

Bakü yönetimi, her seferinde sorunların çözümü için diyalog seçeneğini işaret ediyor. Ancak Erivan tarafı, gerginlikler çıkararak kısa vadeli kazanımlar elde etmenin peşinde koşuyor.

ERMENİ BASININDA GERÇEK DIŞI SÖYLEMLER

Algı oluşturmaya çalışan Ermenistan basınında yer alan haberlerde de "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni topluluklarını işgal etti ve hukuka aykırı olarak mevzilendi." iddiası ortaya atıldı.

Saldıran tarafın Azerbaycan ordusu olduğu öne sürülerek, uluslararası toplumun yanıltılmaya çalışıldığı görüldü.

"12 ERMENİ ASKERİ YAKALANDI"

Diğer taraftan bölgede durumun "son derece gergin" olmaya devam ettiği belirtilirken, "7'si sözleşmeli olmak üzere 12 Ermeni askeri, Azerbaycan birlikleri tarafından yakalandı." denildi.