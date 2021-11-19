Erzurum'da deprem!

AFAD saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'ta da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

ENKAZ ALTINDA KALAN 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Erzurum Valisi Okay Memiş, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi. Vali Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var." dedi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.

BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun.'' dedi.

"DUVARLAR YIKILMIŞ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." dedi.