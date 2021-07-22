Esed rejimi bayramda da vurdu!
Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
GÜNDEM 22.07.2021, 16:22 22.07.2021, 17:42
Suriye Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri, İdlib'in güneyinde yer alan İblin köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.
Saldırıda birisi kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 7 sivil yaşamını yitirdi, yaralanan 3 sivil çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki Bara, İhsim, ve Mirayan köylerine hava saldırısı düzenledi.
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri geçtiğimiz günlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere saldırı düzenlemişti.
Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 4 sivil de yaralanmıştı.
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