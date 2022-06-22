Eşini taciz eden şahsı tekme tokat dövdü

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, geçen cumartesi saat 16.30 sıralarında, eşi Alparaslan Bozkurt’u bekleyen Gülden Bozkurt’a, arkadan yaklaşan bir şahıs saldırdı.

Şahıs, Alparslan Bozkurt tarafından tekme tokat dövüldü.

Çevredekilerin araya girmesini fırsat bilen şahıs, hızla olay yerinden kaçtı.

“Bir anda sarıldı, beni kendine doğru çekti”

DHA’nın haberine göre; Gülden Bozkurt, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Eşimle beraber yürüyüş yapıyorduk bu yolda. Normalde hep karşı yoldan giderdik ama bugün buradan geçelim dedik. Eşim, 'Çantamı evde unuttum senden para alayım' dedi. Cüzdanımı açtım on lira vereceğim, ekmek alıp gelecek karşıdan. Bir anda arkamda birisi böyle bam diye vurunca ben herhalde ayağı takıldı, bir şey oldu sandım ama adamın eli belimde. Bir anda sarıldı, beni kendine doğru çekti.

“Yardım istemek zorunda kaldım, tek bir kişi koştu”

O anda eşime baktım eşim bana baktı. Baktım ki eşim adamı dövmeye başladı. Ben sapık olduğunu anladım. Ben çığlık atınca çantacı beyefendi dışarı çıktı, eşimi tuttu. O anda çocuğum pusetin içinde uyuyor. Ben çaresiz bir şekildeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğumu uykudan kaldırıp, kucağıma alıp insanlardan yardım istemek zorunda kaldım. Tek bir kişi koştu. Artık insanlık kalmamış.”

Alparslan Bozkurt ise şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle beraber yürüyüşe çıktık. Buradan geçerken ekmek alalım dedik. Eşim elini çantasına atıp para çıkarttı, bana verecekti. Birden eşimin beline sarıldı. Ben de panik halinde ne oluyor dedim. Olayın taciz olduğunu anladım. Dövmeye başladım zaten burada. Sağ olsun Doğan abi koştu hemen geldi. Onu aldı elimden, iyi ki de almış zaten. Sonra zaten kaçtı."

“Burada böyle olaylar çok yaşanır”

Mahalle sakini Doğan Tek ise, "Bizim burada böyle olaylar çok yaşanır ama bu çok fena bir olaydı. Ben şurada kapının önünde dururken bir anda önümde oldu. Arkadaş hızlı hızlı geliyordu ileriden, giderken bir anda yengenin beline sarıldı. O anda zaten sağ olsun Alparslan kardeş Osmanlı tokadını yapıştırdı. Biz tam konuyu anlayamadık. O arada hanımı bağırmaya başlayınca ben gittim tuttum onu. Dedim ki 'dur adamı bırak' Oda 'abi bırak karımı taciz etti.' dedi.

“Hak edene dersini vermek lazım”

Karımı taciz etti deyince ben bıraktım zaten ama o ara adam kaçtı, iyi ki de kaçtı. Yoksa gerçekten bugün bu konuları konuşmuyorduk. Ama hak edene dersini vermek lazım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha tekrarı yaşanmaz." dedi.