Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

Devlet eski Bakanı, Aksaray eski milletvekili ve Türk Ocakları eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu'ndan dün acı haber geldi.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüren Sadi Somuncuoğlu, 82 yaşında hayata veda etti.

SOMUNCUOĞLU'NA VEDA

Evli ve 3 çocuk babası Somuncuoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.

Törende Somuncoğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi.

AKSARAY'DA DEFNEDİLECEK

Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

DEVLET ERKANI KATILDI

Öte yandan törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri ile Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.