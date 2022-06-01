Eski eşi ve çocuklarını rehin alan kişi tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşini ve çocuklarını rehin alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNDEM 01.06.2022, 22:43 01.06.2022, 22:52
Muğla'nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak üzerinde yaşayan 2 çocuk annesi C.N. adlı kadının evine gelen eski eşi Soner K., yaşanan arbede ve kovalamacanın ardından kadını ve çocuklarını rehin almıştı.
Saldırgan, polisin camdan girip müdahale etmesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmış, kadın olaydan hafif yaralı şekilde kurtulmuştu.
Tutuklandı
Şüpheli şahıs, karakoldaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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