Eski İyi Partili İsmail Ok’tan şok iddia
İYİ Parti'de 20 Eylül'de yapılan 2. Olağan Kurultay'dan bu yana sular durulmuyor.
Geçtiğimiz şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok, önceki akşam bir TV kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak çarpıcı iddialarda bulundu.
Ok, Akşener'in kendi yaptıklarını gizlemek için FETÖ tartışmalarını partiye yönelik bir operasyon gibi değerlendirdiğini iddia etti.
"Partiye asıl operasyon çeken Akşener'in kendisidir" çıkışında bulundu. Program moderatörünün ısrarla partideki Sorosçular'ın ismini istemesi üzerine Ok "Joe Biden'la İstanbul'da kapalı kapılar ardında bir saat toplantı yapanlar" cevabını verdi. Programın stüdyodaki konuğu İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın moderatöre "Hasan Seymen'i kastediyor" demesi üzerine Ok "Evet, biri Hasan Seymen'dir. Joe Biden'la yaptığı toplantı sonrası Türkiye'yi asimilasyonla suçlaması medyada yer aldı. O ve başka isimler partinin kritik yerlerine konuldu. Kamuoyu benim dediklerim için doğru değil diyorsa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Hasan Seymen, Ok'un hakkında ortaya attığı iddialara "Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcılığı dönemimde davet üzerine STK'lar Tarabya Oteli'nde Biden ile toplu bir görüşme yaptı. O dönemde Çerkezlerin Türkiye'de dil ve kültürlerini koruyamadığını söylediğim için haksız bir şekilde eleştiriliyorum" dedi.
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:21
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Southampton
|6
|10
|6. Crystal Palace
|6
|10
|7. Chelsea
|6
|9
|8. Leicester City
|5
|9
|9. Arsenal
|5
|9
|10. Wolverhampton
|5
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Real Sociedad
|6
|11
|4. Villarreal
|6
|11
|5. Osasuna
|6
|10
|6. Getafe
|5
|10
|7. Elche
|5
|10
|8. Cádiz
|6
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|6
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3