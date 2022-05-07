Eski milletvekili ağabeyine kurşun yağdırdı
Tekirdağ'da eski Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyini silahla bacağından vurdu.
GÜNDEM 07.05.2022, 09:26
Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir sitede, 23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ile ağabeyi Aziz Nalcı arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkaran Kemalettin Nalcı, ağabeyine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Aziz Nalcı yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aziz Nalcı’yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı’yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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