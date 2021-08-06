Eşlerin yeri çocuklar aldı! Mutluluk kaynağınız kim?

Hal böyle olunca eşler geri planda kaldı. Mutluluk kaynağı olarak hayat arkadaşını gösterinin oranı yarı yarıya azaldı.



Eşim benim mutluluk kaynağım diyenlerin oranı her geçen yıl azalırken eşlerin yerini %13.5’tan %15 çıkan oranla çocuklar aldı.