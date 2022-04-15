Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Bakan Kirişçi'ye Ziyaret!
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi makamında ziyaret etti.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Birlik Başkan Vekili Şeref Özsoy, Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, Terziler Odası Başkanı Muhlis Akkurt, Marangozlar Odası Başkanı Enver Çelebi, Mahrukatçılar Odası Başkanı Bekir Dilipak, Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı aynı zamanda Hemşehrimiz Vahit Kirişçi beyefendiye nezaket ziyaretinde bulundular.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ve beraberindeki heyet daha sonra Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Dr.Veysel Tiryaki, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Dr.Hasan Gezginç’e nezaket ziyaretinde bulundular.
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