Esnaflar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki esnaf arasında silahlı çatışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Sivil polis de yaralandı

Yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

23 gözaltı

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

"Polis de yaralandı"

Olayı anlatan Fırat Bayhan, "Biz de bilemiyoruz dükkanı açıyorduk. Bir anda sesler gelmeye başladı. Belki bir 100 tane silah ateş edildi. Bir tane hamalın vurulduğunu gördük. İşte taksiyle hızlıca götürdüler. Sonra da kaçtıkları söyleniyor. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu sırtından vurulduğunu söyleniyor. 4-5 kişi daha yerdeymiş. Esnaf arasında olmuş. Bundan 5-6 ay önce de olmuştu. Yine aynı kişiler. Bu sefer daha tedarikli gelmişler galiba. Polis araya girmek isterken galiba silah ateşlenince polis de yaralandı. Biz tam olarak kimlerin vurulduğunu bilmiyoruz. İki taraf da husumetliydi." dedi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir"