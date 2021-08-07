Esra'nın tırnaklarından Ümitcan Uygun'un DNA'sı çıktı

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.

Hankulu'nun ön otopsi raporunda; vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtilmişti.

Ancak mahkemeye sunulan adli tıp raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Raporda, Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA örneklerinin şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu belirlendi.

Mahkeme, Ümitcan Uygun hakkında kuvvetli deliller olduğunu değerlendirdi. Uygun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Delilleri gizlemekle suçlanan diğer 2 şüpheli için de adli kontrol şartı getirildi.

İlk ifadesinde "Esra'nın ölümüyle bir ilgim yok" demişti

Ümitcan Uygun, ilk ifadesinde Esra Hankulu ile yakın arkadaş olduğunu söylemiş, o gece Esra Hankulu'nun evinde olduğunu doğrulayan Uygun, sabah evden çıkmadan Hankulu'nun sağlıklı ve uyanık olduğunu iddia etmişti.

3 saat sonra evdeki diğer kişilerin kendisini telefonla aradığını belirten Uygun,

"Esra'nın nefes almadığını söylediler. Ben de ambulansı ve polisi aramalarını, bildikleri ne varsa doğru şekilde anlatmalarını söyledim. Esra'nın ölümüyle bir ilgim yok" diyerek kendini savunmuştu.

Ağabeyi de gözaltında

Öte yandan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından savcılık sorgusu sürüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Erol Uygun'un nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınıyor.