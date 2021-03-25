Ev işi yapmayan erkeğe tazminat cezası!

Yani ev işine yardım etmemek o kocaya pahalıya patladı çünkü mahkeme kadının 5 senelik emeğine karşı 55 bin lira tazminat almasına hükmetti.

O karar çin’de ki bir mahkemeden çıktı ama türkiye’de de durum çok farklı değil.

TÜİK’in araştırmasına göre Türkiye’de ev işinin %90’ını kadınlar yapıyor üstelik kadınlar 1 günde 4 saat 34 dakikasını ev işine ayırıken erkeklerin 1 günde ev işine ayırdığı süre sadece 53 dakika.

Eşleri yakından ilgilendiren o karar çok uzakta alınmış olsada türkiye’de de beklenti oluşturdu.