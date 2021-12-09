Evcil hayvan sahiplerini kapsıyor!
Sevimli dostlarımıza takılan mikroçipler için son tarih geliyor. 2022'ye kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara ceza var. Peki, mikroçipler nasıl takılıyor ve ne işe yarıyor? İşte detaylar…
GÜNDEM 09.12.2021, 15:35
Operasyon saniyeler sürüyor. Ağrısız sızısız mikroçip takılıyor. böylelikle sevimli dostların tüm bilgi0lerine ulaşılabiliyor.
Evcil hayvan sahipleri dikkat sevimli dostlara 2022 yılına kadar mikroçip taktırmak zorunlu. 10 bin lira kadar cezası var.
Sadece evcil hayvanlar değil sokak hayvanlarına da mikroçip taktırmak önemli.
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