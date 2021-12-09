Evcil hayvan sahiplerini kapsıyor!

Operasyon saniyeler sürüyor. Ağ­rısız sızısız mikroçip takılıyor. böylelikle sevimli dostların tüm bilgi0lerine ulaşılabiliyor.



Evcil hayvan sahipleri dikkat sevimli dostlara 2022 yılına kadar mikroçip taktırmak zorunlu. 10 bin lira kadar cezası var.



Sadece evcil hayvanlar değil sokak hayvanlarına da mikroçip taktırmak önemli.



