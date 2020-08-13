Evini kiralayacak ve satacaklar dikkat! Her şey sil baştan değişiyor

Yeni normal emlakçılık sektörünü de etkiledi artık her isteyen emlak ofisi açamayacak.

Ofislerini ev olarak kullananlara da kötü haber var artık ofisler ev olarak kullanılmayacak.

Genelge mesleki eğitimi de zorunlu kılıyor buda dolandırıcıların sektöre sızmasını engelleyecek.

HABER – EMRE ATAÇ