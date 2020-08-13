Evini kiralayacak ve satacaklar dikkat! Her şey sil baştan değişiyor
Emlakçılık artık sil baştan değişiyor artık mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak.
GÜNDEM 13.08.2020, 10:58 13.08.2020, 11:16
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Yeni normal emlakçılık sektörünü de etkiledi artık her isteyen emlak ofisi açamayacak.
Ofislerini ev olarak kullananlara da kötü haber var artık ofisler ev olarak kullanılmayacak.
Genelge mesleki eğitimi de zorunlu kılıyor buda dolandırıcıların sektöre sızmasını engelleyecek.
HABER – EMRE ATAÇ
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